Filip Wojciechowski nowym prezesem Krossa

Założyciel i właściciel polskiego producenta rowerów Zbigniew Sosnowski przechodzi do Rady Nadzorczej. Nowym prezesem firmy Kross został Filip Wojciechowski.

Założyciel i właściciel firmy Zbigniew Sosnowski przechodzi do Rady Nadzorczej w której będzie nadzorował dalszy rozwój Krossa. Skupi się także na budowaniu Grupy Firm Rodziny Sosnowskich, czyli Novdom i Evertec, a także na tworzeniu nowych biznesów.

Nowym prezesem polskiego producenta rowerów Kross został Filip Wojciechowski, menadżer i dotychczasowy wiceprezes Krossa. Z kolei nowym wiceprezesem Krossa został Kacper Sosnowski z misją budowania nowych strumieni przychodowych. Do zarządu dołączył Jacek Bugaj, dotychczasowy dyrektor zarządzający odpowiedzialny za sprzedaż. W spółce powołano także nową Radę Nadzorczą.

Zarząd Kross po zmianach tworzą:

• Filip Wojciechowski - prezes, dyrektor generalny

• Kacper Sosnowski - wiceprezes, dyrektor rozwoju biznesu

• Michał Szlachetka - wiceprezes, dyrektor operacyjny

• Jacek Bugaj - członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu

Z początkiem września pojawi się też członek zarządu ds. finansowych.

Członkowie Rady Nadzorczej będą wspierać i nadzorować działania spółki. Do rady wybrani zostali:

• Piotr Nowjalis - obecnie odpowiedzialny za rozwój Merxu, wcześniej współtwórca sukcesu CCC jako wieloletni wiceprezes i CFO. Posiada doświadczenie w ekspansjach zagranicznych i przejęciach, ma też bogate doświadczenie w budowie profesjonalnych rad nadzorczych

• Michał Ciszek - prezes Circle K Polska. Wcześniej w kierownictwie Grupy EuroCash. Doświadczony manager szczególnie w biznesach opartych o retail. Posiada dużą wiedzę i praktykę w ekspansjach międzynarodowej i przejęciach.

• Marcin Godlewski - twórca sukcesu Avon na wielu światowych rynkach. Obecnie odpowiadający za ekspansje Allegro na nowe rynki. Posiada bardzo duże kompetencje w zakresie skalowania biznesów i ich globalizacji.



• Grzegorz Łajca - obecnie prezes Akomex. Wcześniej twórca europejskiego sukcesu Nordglass. Posiada doświadczenie w budowaniu potencjału operacyjnego firm, praktyk rad nadzorczych.



• Zbigniew Sosnowski - właściciel i twórca Krossa.

- Chcemy wykorzystać niesłychany boom na rowery i zamienić 5 minut dla branży na 10 minut dla Kross. Jestem przekonany, że firma prowadzona przez Filipa Wojciechowskiego, umocni swoją pozycję w Polsce i na arenie międzynarodowej. Ja sam skupię się na tym, co daje mi największą satysfakcję i motywuje do działania. Dzięki przejściu do Rady Nadzorczej będę mógł nadal nadzorować i wspierać Kross ale także budować silną Grupę Firm Rodziny Sosnowskich - mówi Zbigniew Sosnowski, właściciel Krossa.

Kross to polski producent rowerów, który eksportuje swoje produkty do blisko 50 krajów na całym świecie. W portfolio właściciela Kross Zbigniewa Sosnowskiego znajdują się także inne biznesy, takie jak firma deweloperska Novdom oraz producent izolacji termicznej Evertec.