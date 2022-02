Federico Rosales prezesem Whirlpoola

Federico Rosales został nowym prezesem Whirlpool Company Polska oraz starszym dyrektorem obszaru przemysłowego North Area.

Jako prezes Whirlpool Company Polska Federico Rosales będzie pracował we Wrocławiu (Fot. mat. pras.)

Federico Rosales ma 38 lat. Urodzony w Argentynie i mający wykształcenie inżynierskie, przeniósł się do Europy w 2006 roku i od tego czasu mieszka w różnych krajach. Dołączył do Whirlpool w 2008 roku i obejmował różne stanowiska w firmie. Przez dwa lata (2011-2013) był dyrektorem jednego z zakładów we Wrocławiu, więc bardzo dobrze zna polskie realia gospodarcze. Jako prezes Whirlpool Company Polska Federico Rosales będzie pracował we Wrocławiu.

Firma Whirlpool jest obecna w Polsce od 1993 roku i ma 3 duże strefy przemysłowe: we Wrocławiu, Łodzi i Radomsku, zatrudniając około 6 tys. pracowników i produkując rocznie około 7 mln sztuk dużego sprzętu AGD – lodówek, piekarników, kuchenek, zmywarek, pralek i suszarek bębnowych. Większość produkcji przeznaczona jest na eksport do krajów europejskich.

