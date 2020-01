Esaliens TFI z nowym dyrektorem inwestycyjnym

- Zgodnie z zapowiedziami jesteśmy aktywni na rynku rekrutacyjnym, inwestując w wykwalifikowaną kadrę i pracowników z dorobkiem wzbogacającym zespół Esaliens TFI w unikalne doświadczenie oraz kompetencje. Zarówno wykształcenie, jak i dotychczasowa praktyka zawodowa Marcina są ściśle związane z branżą medyczną. Zapraszając go do współpracy, chcemy, by realizował i rozwijał swoje kompetencje, zarówno w ramach obecnych rozwiązań produktowych, jak i w zakresie nowych, dedykowanych rozwiązań, nad którymi intensywnie pracujemy, rozszerzając możliwości inwestycyjne oferowane klientom. Stabilny, współpracujący ze sobą od lat zespół o zweryfikowanym doświadczeniu inwestycyjnym to wizytówka Esaliens TFI i jednocześnie jedna z naszych głównych przewag w dobie intensywnego wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych– powiedział Piotr Rzeźniczak, członek zarządu Esaliens TFI SA.

- Cieszę się z faktu dołączenia do zespołu, który od dwóch dekad z sukcesem współtworzy rynek inwestycyjny w Polsce, ma ustaloną dobrą renomę i szczyci się zaufaniem klientów indywidualnych i korporacyjnych – deklaruje Marcin Szuba.

Marcin Szuba ma długie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym w licznych instytucjach finansowych takich jak OFE i TFI. Od 10 lat odpowiada za zarządzanie globalnymi funduszami inwestycyjnymi z obszaru ochrony zdrowia. Od 1993 r. jest związany z branżą medyczną, między innymi poprzez pracę w branży farmaceutycznej w Polsce i Nowej Zelandii. Pracując dla agendy rządowej nowozelandzkiego Ministerstwa Zdrowia PHARMAC Ltd. zajmował się analizami medycznymi oraz farmakoekonomicznymi w różnych grupach terapeutycznych w obszarze refundacji leków. Posiada dyplom lekarski oraz wykształcenie w zakresie ekonomii i zarządzania w ochronie zdrowia.