Ernst Jan van Rooijen wiceprezesem ds. finansów i dyrektorem finansowym CANAL+ Polska

AKC

• 1 wrz 2022 16:15





1 września 2022 Ernst Jan van Rooijen objął stanowisko wiceprezesa ds. finansów i dyrektora finansowego (CFO) Canal+ Polska. Zastąpił na tym stanowisku Frederica Berardiego, który zasiadł na fotelu dyrektora finansowego (CFO) i członka zarządu należącej do Grupy Canal+ Grupy M7 w Luksemburgu. Ernst Jan van Rooijen (fot. mat. prasowe)

REKLAMA

Ernst Jan van Rooijen posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego zdobywanego w firmach z branży mediów i telco, w których zajmował kluczowe stanowiska z obszaru finansów, biorąc czynny udział w wielu strategicznych transakcjach "M&A".

Od Marca 2016 roku Ernst Jan van Rooijen rozwijał się w szerszym, międzynarodowym środowisku branży płatnej telewizji, zajmując stanowisko Chief Finance Officera i członka zarządu w Grupie M7 w Luksemburgu. Grupa M7 we wrześniu 2019 roku została wykupiona z rąk prywatnego funduszu przez Grupę Canal+, a Ernst Jan kontynuował jej dynamiczną transformację oraz integrację w ramach Canal+.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Wioleta Łoboda dołączyła do FM Logistic

Przed dołączeniem do M7 Group, przez 10 lat zajmował stanowisko CFO i był członkiem najwyższej kadry zarządzającej w Tele2 Netherlands. Wcześniej przez wiele lat był związany z Versatel oraz innymi firmami z branży telco.

Frederic Berardi z dniem 1 września obejmie z kolei stanowisko dyrektora finansowego (CFO) i członka zarządu Grupy M7 w Luksemburgu, zastępując na tym stanowisku Ernst Jana van Rooijena.

Frederic Berardi (fot. Canal+)

Berardi ma ponad 20 lat doświadczenia jako Chief Finance Officer, pracując dla Grupy Canal+ od 2011 roku. Początkowo prowadząc działania jako Chief Executive Officer w Senegalu, a od listopada 2013 roku pracując jako CFO i COO dla VSTV w filii Canal+ w Wietnamie.

Czytaj też: Damian Kaźmierczak ekspertem ekonomicznym kancelarii DLA Piper

Ostatnie 6 lat zajmował stanowisko wiceprezesa ds. finansowych i dyrektora finansowego Canal+ Polska, a od listopada 2019 do maja 2022 roku łączył tę funkcję ze stanowiskiem prezesa należącej do Canal+ Polska spółki „Kino Świat”, lidera rynku dystrybucji kinowej w Polsce. Ukończył w 1997 SKEMA Lille Busness School z tytułem "Master in Finance". Wcześniej zajmował stanowiska CFO dla takich marek jak Imperial Tobacco Group i Millicom Group.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU