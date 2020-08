Ernest Podgórski delegowany do zarządu VRG do 14 września

Rada nadzorcza VRG zmieniła okres delegacji członka rady nadzorczej Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa ds. finansowych na okres do 14 września.

Autor:AT

• 20 sie 2020 13:03





Ernest Podgórski (fot. youtube.com)

W połowie lipca RN delegowała Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa do spraw finansowych na okres do trzech miesięcy.

Ernest Podgórski jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, od 2007 r. doktor nauk o zarządzaniu o specjalności rachunkowość. Biegły rewident, ekspert w obszarze rozliczeń środków unijnych. Ukończył szereg specjalistycznych kursów z zakresu MSR/MSSF, SOX, fraud audit, kontroli wewnętrznych, ładu organizacyjnego (corporate governance) czy Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), w tym języka XBRL. Od 2008 r. jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Od 2019 r. zrzeszony w Association of Certified Fraud Examiners.

Autor szeregu publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego. W latach 2000-2003 związany z Wyższą Szkołą Zarządzania w Gdańsku, od 2006 do 2018 wykładowca i pracownik naukowy Sopockiej Szkoły Wyższej. Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na uczelniach wyższych, a także obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu KSRF, MSR/MSSF i MSRF.

Aktywnie współtworzy samorząd zawodowy biegłych rewidentów. W latach 2012-2015 jako skarbnik, a od 2015 do 2017 jako członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 2017 r. zasiada w Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w Warszawie.

Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu spółki Mostostal Warszawa, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

