Emma Copland nową dyrektor ds. HR w Eurowag

Emma Copland została nową dyrektor HR w Eurowag. Jako chief people officer (CPO) będzie odpowiedzialna za strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój procesów i kadr, budowanie kultury w organizacji, jak również kształtowanie wizerunku pracodawcy. Emma Copland (fot. Eurowag)

Emma Copland ma ponad 25 lat doświadczenia w pracy w zasobach ludzkich, głównie w firmach technologicznych i obsługujących klientów. Przed dołączeniem do Eurowag spędziła trzy lata jako dyrektor ds. HR w RM plc, spółce specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla edukacji. Pracowała również na tym samym stanowisku dla dostawcy usług energetycznych Centrica, a także kierowała działem personalnym sieci butików The Bicester Collection.

W swojej karierze nie ograniczyła się jednak wyłącznie do zasobów ludzkich – miała okazję sprawdzić się także na stanowiskach w działach marketingu i zarządzaniu finansami.

Emma Copland pochodzi z Wielkiej Brytanii. Ukończyła studia na Uniwersytecie w Edynburgu. Posiada prestiżowy certyfikat Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) uzyskany na University of Westminster.

Eurowag działa na rynku technologicznym od ponad 25 lat. Dostarcza zintegrowane usługi mobilności i płatności dla międzynarodowych podmiotów z branży transportowej.

