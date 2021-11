Elżbieta Kręt przechodzi do MediaCom Warszawa

Elżbieta Kręt po 18 latach pracy w Universal McCann zdecydowała się na zmianę. Przeszła do MediaCom Warszawa, obejmując stanowisko client directora.

Elżbieta Kręt (fot. MediaCom Warszawa)

Elżbieta Kręt ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży mediowo-marketingowej, jej kariera zawodowa związana jest od początku z domami mediowymi. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w 2000 roku w domu mediowym OMD. Następnie dołączyła do Universal McCann. Tam przeszła ścieżkę kariery od media plannera do group account directora i właśnie tę funkcję pełniła od 2006 roku do czasu przejścia do MediaCom.

W trakcie swojej kariery zawodowej Elżbieta Kręt obsługiwała strategicznie i operacyjnie takich klientów jak m.in. Microsoft, MasterCard, Polkomtel, General Motors, HBO czy J&J.

W ostatnim czasie kierowała zespołem, który współpracował z Media Marktem, Orkla Care, Spotify, Tous, Mattelem.

W MediaCom Warszawa objęła stanowisko client directora, gdzie będzie koordynowała pracę zespołu pracującego dla Marsa i Decathlona.

- Bardzo się cieszymy z tego transferu – Ela ma kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu zespołu, koordynacji projektów przetargowych i współpracy z międzynarodowymi markami. Ma na koncie również liczne nominacje i nagrody branżowe, takie jak Effie, Media Trendy czy EuroBest. Jej przejście do MediaCom Warszawa to poważne wzmocnienie naszych struktur – podkreśla Dominika Ludwiczak, chief people officer z MediaCom.



Elżbieta Kręt jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych).

