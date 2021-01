Elizaveta Sherstova wzmacnia zespół Kamikaze

Zespół agencji Kamikaze wzmocniła Elizaveta Sherstova. Obejmując stanowisko paid media specialist, dołącza do teamu mediowego agencji, który od niedawna prowadzi Julia Ożyjiwska.

Elizaveta Sherstova (fot. Kamikaze)

Elizaveta Sherstova karierę związaną z marketingiem i komunikacją digital rozpoczynała w 2012 roku we wrocławskiej firmie szkoleniowej Active Strategy. Bezpośrednio przed przejściem do Kamikaze pracowała od 2019 roku w firmie UTEC Logistics na stanowisku digital marketing specialist SEO/SEM, a wcześniej pracowała m.in. jako marketing & sales specialist w Akwawit.

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (kierunek Communication Design).

W Kamikaze obejmuje stanowisko paid media specialist, dołączając do zespołu mediowego agencji, którym zarządza Julia Ożyjiwska.

– Przyjście do Kamikaze Julii Ożyjiwskiej kilka miesięcy temu i teraz Lizy Sherstovej, to konsekwencje przyjętej przez nas strategii, by w 2021 roku mocno rozbudowywać obszar mediowy, rozwijając dalej kompetencje w obszarze planowania i prowadzenia kampanii mediowych. Nie bez znaczenia w przypadku transferów Julii i Lizy jest też bardzo dobra znajomość języków obcych - realizujemy projekty dla ambitnych polskich marek, które inwestują w działania na rynkach CEE i kompetencje językowe nabierają w tym kontekście dużej wagi - komentuje Michał Ryszkiewicz, managing partner w Kamikaze.

