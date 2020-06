Dr hab. Marek Nikołajuk sekretarzem Międzynarodowej Unii Astronomicznej na Polskę

Zainteresowania naukowe Nikołajuka dotyczą zjawiska akrecji materii na czarną dziurę, galaktyk z aktywnym jądrem, fizyki obszaru formowania szerokich linii emisyjnych, rozerwań pływowych gwiazd i planet przez czarne dziury.

Jak można przeczytać na jej stronie internetowej, Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union - IAU) to organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów z całego świata. Powstała w 1919 roku. Obecnie liczy 13 392 członków ze 113 krajów świata. Polska jest członkiem IAU od 1922 roku, aktualnie w szeregach organizacji znajduje się 181 polskich astronomów.

Misją IAU jest promowanie i wspieranie astronomii we wszystkich jej aspektach: badaniach naukowych, edukacji, popularyzacji i współpracy międzynarodowej. Do zadań Unii należy koordynowanie badań astronomicznych na świecie, ochrona ciemnego nocnego nieba, ustalanie astronomicznych stałych.

Jako jedyna na świecie Unia posiada wyłączne prawo do nadawania nazw nowo odkrytym ciałom niebieskim (m.in. galaktykom, gwiazdom, planetom pozasłonecznym, obiektom w naszym Układzie Słonecznym) oraz nazywania tworów powierzchniowych na nich występujących. Przykładowo, 17 grudnia 2019 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła wyniki konkursu skierowanego do Polaków i od tej pory w kosmosie krąży gwiazda o nazwie Solaris i planeta nazwana Pirx. Solaris jest karłem o pomarańczowym zabarwieniu. Pirx to gazowy olbrzym o masie 1,04 masy Jowisza okrążający Solarisa w ciągu 269 dni. Układ leży 161 lat świetlnych od Ziemi. Autorem propozycji Solaris/Pirx jest Eryk Nowik z Siemiatycz.

