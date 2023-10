Douglas Patfield dyrektorem ds. rozwoju oprogramowania w Dynatrace

Douglas Patfield objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju oprogramowania w centrum R&D Dynatrace w Gdańsku, drugim co do wielkości dla amerykańskiej firmy. Będzie on koordynował obszary demoability i access control, kierując czterema zespołami.

Przed dołączeniem do Dynatrace, Douglas Patfield zdobywał doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorca (fot. mat. pras.)