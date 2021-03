Dorota Piotrowska dołącza do HCM Deck

Dorota Piotrowska dołącza do zespołu zarządzającego HCM Deck. Jako VP of people and organization development zajmie się utworzeniem zespołu People i skalowaniem firmy. Jednocześnie będzie odpowiedzialna za zbudowanie i prowadzenie obszaru L&D advisory, które będzie wspierać merytorycznie klientów platformy i rozwój produktu.

Autor:jk

• 23 mar 2021 16:28





Dorota Piotrowska pracuje na stanowiskach dyrektorskich i menedżerskich w HR od ponad 15 lat. (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

W swojej karierze Dorota Piotrowska była członkiem zespołów zarządzających i wspierała zarówno segment enterprise jak też start-up i scale-up, w budowaniu strategii people experience i rozwijaniu ich produktów czy usług. Zajmowała się tworzeniem i realizacją strategii EB, rekrutacyjnych, ścieżką candidate & employee experience, rozwoju liderów i organizacji, polityką wynagrodzeń oraz strategią społecznej odpowiedzialności biznesu.

Piotrowska pracuje na stanowiskach dyrektorskich i menedżerskich w HR od ponad 15 lat. W ostatnich latach była head of people w Netguru. W trakcie 2,5 roku rozwinęła zespół z 250 do 650 talentów. Na jej ostatnim stanowisku senior leadership and organization development lead w N26 - startupie fintech, ściśle współpracowała z zarządem i zespołami zarządzającymi produktem oraz marketingiem i sprzedażą.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dorota Piotrowska posiada L 7 Award in Organisation Design and Development (CIPD, London) i jest certyfikowanym specjalistą zarządzania różnorodnością (Certified Diversity Professional, Institute for Diversity Certification, USA). Jest też absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Humboldt Universitaet, Collegium Civitas i INSEAD. Doradza merytorycznie w zakresie rozwoju produktu start-upom i scale-upom HR tech od ponad dwóch lat i wspierała już wcześniej HCM Deck.

W nowej firmie będzie odpowiedzialna za dział People. Będzie czuwać nad tworzeniem i realizacją strategii zarządzania talentami, wspierać działania w obszarze diversity & inclusion. Będzie też nadzorować funkcję L&D advisory, ściśle współpracującą z zespołami customer-facing, dzięki czemu klienci HCM Deck będą mogli korzystać z jej doświadczenia w zakresie zarządzania talentami.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.