Donatas Zykus dyrektorem generalnym MV Poland

Spółka dystrybucyjna MV Poland, należąca do MV Group, ma nowego dyrektora generalnego. Od 1 marca 2021 r. stanowisko to obejmie Donatas Zykus. Zastąpi on Arūnasa Rokasa, który kierował oddziałem firmy od 9 lat.

Autor:jk

• 23 lut 2021 11:59





Donatas Zykus racuje w MV Group od 2016 r. (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Głównym zadaniem nowego dyrektora generalnego MV Poland będzie poprawa wyników operacyjnych grupy i kontynuacja realizacji strategii opierającej się o zrównoważony rozwój. Donatas Zykus będzie także odpowiedzialny za poprawę jakości usług dystrybucyjnych oraz podnoszenie kompetencji pracowników. Jednym z jego priorytetów będzie również wdrożenie zasad pracy zespołowej opartej na ciągłym doskonaleniu, wzajemnym szacunku i wsparciu.



Nowy kierownik pracuje w MV Group od 2016 r. W ciągu ostatnich kilku lat Donatas Zykus zajmował się m.in. rozwojem e-commerce w krajach bałtyckich oraz ekspansją marki Nespresso na Litwie, Łotwie i w Estonii. Pod jego kierownictwem powstał zespół Nespresso Baltics, który zainicjował sprzedaż kapsułek i urządzeń do kawy oraz otworzył pierwsze butiki Nespresso na Litwie.

Spółka dystrybucyjna MV Poland należy do jednej z największych grup przedsiębiorstw w krajach bałtyckich, MV GROUP, zarządzającej spółkami na Litwie, w Polsce, na Łotwie i w Estonii. MV Poland działa w Polsce od 2005 r. Obecnie firma reprezentuje ponad 35 marek i zatrudnia ponad 60 pracowników.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU