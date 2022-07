Dmitry Gavrylenko wraca do JLL

KDS

Od połowy lipca 2022, do JLL Polska dołączy Dmitry Gavrylenko. Jako head of capital markets Poland będzie odpowiadał za wzmocnienie oferty firmy w obszarze rynków kapitałowych. Dmitry był już związany z JLL, w latach 2016-2019 zarządzał ukraińskim biurem firmy. Dmitry Gavrylenko (fot. JLL)

Dmitry Gavrylenko posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania, bankowości inwestycyjnej i inwestycji private equity.

Ukończył Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki z dyplomami magistra finansów międzynarodowych i międzynarodowego prawa cywilnego.



Swoją karierę rozpoczął w KPMG w Kijowie, gdzie był zaangażowany w szereg procesów komercyjnych i finansowych due diligence. W latach 2006-2009 pracował jako wiceprezes ukraińskiego banku inwestycyjnego Concorde Capital. W 2009 roku wraz ze wspólnikami założył firmę inwestycyjną Phoenix Capital, oferującą pełen zakres usług maklerskich i finansowych na lokalnych oraz międzynarodowych rynkach finansowych.

Następnie kontynuował swoją działalność jako doradca ds. fuzji i przejęć oraz corporate finance, by w 2016 roku dołączyć do ukraińskiego biura JLL na stanowisku head of country office, business development director Ukraine & CIS.

W 2019 rozpoczął pracę w DEX Estate jako business development adviser. Równolegle sprawował funkcję head of country office w ukraińskiej siedzibie Von der Heyden Group, firmy zajmującej się inwestycjami i rozwojem nieruchomości.

