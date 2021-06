Deloitte ogłosił wewnętrze awanse

Deloitte wzmacnia zespół i powiększa grono partnerów odpowiedzialnych m.in. za usługi technologiczne. Partnerką w dziale strategii i transformacji technologicznej została właśnie Anna Wiącek-Kocot. Partnerami w dziale podatkowym zostali Damian Groński i Krzysztof Wilk. W dziale audytu awansował Wojciech Zawada. Nowi partnerzy objęli stanowiska 1 czerwca.





Autor:KDS

• 11 cze 2021 10:50





Wojciech Zawada (fot. Deloitte)

REKLAMA

– Silna firma to silni liderzy, a te awanse pozwalają Deloitte rosnąć mimo trudnych i niepewnych czasów. Eksperci, którzy dołączyli właśnie do grona partnerów nie tylko dobrze znają firmę, bo rozwijają tu swoje kariery od wielu lat, ale są także gotowi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jakie postawi przed nimi postpandemiczna rzeczywistość. To także wzmocnienie naszej pozycji w regionie Europy Środkowej, bowiem dwaj nowi partnerzy są zaangażowani w projekty także o takim zasięgu – mówi Tomasz Konik, prezes Deloitte w Polsce.

Anna Wiącek-Kocot (fot. Deloitte)

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Anna Wiącek-Kocot, która została partnerką w dziale strategii i transformacji technologicznej, ma dwudziestoletnie doświadczenie w konsultingu i usługach IT dla biznesu. Jest specjalistką w obszarze projektowania i wdrażania rozwiązań technologicznych, budowania strategii IT, redefinicji roli działów IT w organizacji, transformacjach cyfrowych i zwinnych. Z Deloitte jest związana od 4 lat. Wcześniej jako dyrektor doradzała klientom w projektowaniu architektury korporacyjnej, przygotowaniu transformacji technologicznych i organizacyjnych oraz wspierała w ich realizacji.

Damian Groński (fot. Deloitte)

Pozostali eksperci przed awansem pełnili funkcję partner associate. Dział podatkowy wzbogacił się o dwóch nowych partnerów. Damian Groński jest doradcą podatkowym oraz posiadaczem kwalifikacji ACCA. Dotąd stał na czele warszawskiego zespołu Business Process Solutions (BPS), który specjalizuje się w usługach prowadzenia rozliczeń podatkowych – tax compliance (CIT, VAT oraz podatki lokalne), prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej oraz oddelegowania pracowników do działów finansowo-księgowych. Ekspert jest także zaangażowany w rozwój usług BPS w południowej Polsce oraz w koordynację współpracy zespołów BPS w Europie Środkowej. Damian Groński posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz bieżącej obsłudze księgowej i podatkowej firm. Z Deloitte jest związany od 8 lat.

Krzysztof Wilk (fot. Deloitte) Z kolei Krzysztof Wilk – ekspert z niemal 20-letnim doświadczeniem w dziale podatków pośrednich, jest również liderem sektora Life Sciences & Healthcare. Brał udział w wielu kompleksowych przeglądach podatkowych i badaniach due diligence. Nadzorował prace związane z dostosowaniem systemów finansowo-księgowych i ERP do wymogów prawa podatkowego oraz implementację rozwiązań Deloitte obejmujących automatyzacje procesów w zakresie VAT i JPK. Występuje także jako ekspert na konferencjach szkoleniowych i warsztatach prowadzonych dla klientów z różnych branż, w szczególności farmaceutycznej i nieruchomości. Nowy partner w dziale audytu to Wojciech Zawada, lider grupy doradztwa przy transakcjach kapitałowych w ramach działu audytu w Polsce i Europie Środkowej. Doświadczenie w pracy audytorskiej zdobywał pracując dla największych spółek w kraju i za granicą. Jako biegły rewident specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w sektorze energetycznym i wydobywczym. Jest także ekspertem w zakresie doradztwa związanego z transakcjami na rynku kapitałowym, badań sprawozdań finansowych spółek przygotowujących się do oferty publicznej lub prywatnej papierów wartościowych. Z Deloitte jest związany od ponad 14 lat.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.