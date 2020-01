Deloitte Digital wzbogaciło się o Marcina Warszewskiego

Warszewski z wykształcenia jest informatykiem, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Ukończył szereg szkoleń dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie, m.in. na Harvard Business School i University of Oxford.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach konsultingowych. Nowy dyrektor w Deloitte Digital jest ekspertem w projektach cyfrowej transformacji sektora ubezpieczeniowego. Przez ostatnie kilka lat był związany z Allianz, gdzie odpowiadał za wdrożenie cyfrowej platformy sprzedaży, produktów, usprawnień procesowych i doświadczeń klienta. Zajmował się także marketingiem i komunikacją.

- W sektorze ubezpieczeniowym jest znaczna konkurencja, dlatego tak ważne jest podejmowanie przez uczestników tego rynku wszelkich działań, które nie tylko będą rynkowym wyróżnikiem, ale także pozwolą kompleksowo dostosować ofertę do zmieniających się oczekiwań klientów. Ciekawe i innowacyjne produkty ubezpieczeniowe, elastyczność czy łatwy i szybki sposób obsługi klienta to główne czynniki, które pozwalają zachować konkurencyjność w tym sektorze - mówi Jan Michalski, lider zespołu Deloitte Digital w Polsce i Europie Środkowej.

Sam Warszewski podkreśla, że technologia to już nie tylko narzędzia automatyzacji i wsparcia istniejących procesów, ale też aktywatory nowych produktów, usług i kanałów sprzedaży. - Zespół Deloitte Digital posiada unikatowe kompetencje w tym zakresie - mówił o swoich nowych współpracownikach. - Nowe wymagania rynkowe wymagają jednak ciągłego uzupełnienia kwalifikacji ekspertów. Cieszę się, że dołączyłem do Deloitte Digital i będę mógł przyczynić się do dalszego rozwoju tego zespołu. Naszym klientom da to możliwość korzystania z coraz bardziej zróżnicowanej wiedzy i doświadczeń - kończył.

