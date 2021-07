Dawid Zieliński prezesem Nexity Global

Rada Nadzorcza spółki Nexity Global podjęła decyzję o zawieszeniu Dawida Kmiecika w czynnościach prezesa spółki. Na czele zarządu Nexity stanie Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Autor: jk

• 29 lip 2021 12:44





Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy (Fot. PTWP)

Decyzja o zawieszeniu Dawida Kmiecika w czynnościach prezesa Nexity Global została podjęta podczas spotkania rady nadzorczej spółki. Jednocześnie na to stanowisko powołano Dawida Zielińskiego, prezesa Columbus Energy, będącego największym udziałowcem Nexity.

Z kolei stanowisko członka zarządu Nexity Global obejmie Michał Gondek, dyrektor pionu techniczno-inwestycyjnego Columbus Energy.

- Decyzja rady nadzorczej została podjęta w wyniku analizy działalności spółek Nexity Global i Nexity. Dostrzegliśmy wyraźny brak spójności modelu finansowego, prezentowanego przez Dawid Kmiecika, gdzie cash flow nie trzymał się założeń i strategii. W naszej opinii spółka ma szansę zrealizować swoje strategiczne cele szybciej i efektywniej, jeżeli zarząd będzie bardziej kompetentny - twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

- Gdy w lutym 2020 r. Columbus Energy inwestował miliony złotych w spółkę Nexity, zakładaliśmy, że będzie to początek mocnej ekspansji grupy Columbus na rynku elektromobilności. Mieliśmy nadzieję na szybkie stworzenie systemu IT, który umożliwi połączenie prosumentów i użytkowników fotowoltaiki biznesowej z magazynami energii i infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych w jeden duży komplementarny system, dający przewagę konkurencyjną grupy Columbus Energy. Niestety w ciągu półtorarocznej działalności Nexity na rynku elektromobilności nie udało się zrealizować zakładanych celów, a zaufanie do zarządu spółki zmalało. Pojawiło się zbyt wiele wątpliwości co do skuteczności i szybkości działań zarządu, stąd też dzisiejsza decyzja rady nadzorczej o zmianach w jego składzie - dodaje Dawid Zieliński.

