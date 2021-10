Dawid Osiecki awansuje w Accenture w Polsce

Dyrektor zarządzający Accenture, Dawid Osiecki, został powołany na stanowisko cloud first lead w Polsce w ramach globalnej inicjatywy Accenture Cloud First – strategicznego obszaru wzrostu firmy, który staje się coraz ważniejszym priorytetem dla klientów Accenture.

Autor: jk

• 7 paź 2021 11:53





Dawid Osiecki (fot. Accenture w Polsce)

REKLAMA

Dawid Osiecki jest związany z Accenture od jedenastu lat, a ostatnie sześć spędził na budowaniu i kierowaniu coraz większą liczbą programów, assetów i talentów w zakresie chmury obliczeniowej. Jego głównymi obszarami specjalizacji są data driven transformation i cloud migration. W nowej roli skupi się na dalszym budowaniu i integrowaniu mocnych filarów „Cloud First” oraz strategii przyspieszonego wzrostu.

– Chmura obliczeniowa jest obecnie podstawą większości transformacji cyfrowych. Korzyści płynące z chmury wykraczają daleko poza oszczędność kosztów. Chmura jest platformą startową dla innowacji, a korzystanie z niej zapewnia firmom odporność biznesową. Organizacje potrzebują teraz strategii „Cloud First”, aby dobrze prosperować i rozwijać się. Dawid Osiecki doskonale sprawdzi się w nowej roli - twierdzi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Strategia „Cloud First” Accenture pomaga klientom poruszać się w złożoności zmian związanych z chmurą i tworzyć wartość we wszystkich wymiarach organizacji – ludzkim, technologicznym i biznesowym, bez względu na miejsce, w którym obecnie się znajdują. Jestem przekonany, że „Cloud First” to sposób myślenia i model operacyjny, który pomoże firmom odnosić sukcesy. To dla mnie przełomowy moment i zaszczyt, że będę mógł wspierać klientów Accenture w realizacji ich celów biznesowych – dodaje Dawid Osiecki.

Chmura jest w tym roku technologią zajmującą pierwsze miejsce. Aż 45 proc. kadry zarządzającej twierdzi, że ich organizacja poszerzyła zastosowanie technologii chmurowych w odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19. Jednocześnie według Accenture, większość firm korzysta z możliwości chmury w 20-30 proc., a żeby zachować konkurencyjność musi przejść na poziom 80 proc. Wcześniejsze analizy wskazywały, że potrzeba około dekady, by osiągnąć ten cel. Teraz Accenture przewiduje, że będzie to możliwe w ciągu zaledwie trzech lat.

We wrześniu 2020 roku Accenture ogłosiło utworzenie Accenture Cloud First wspieranego przez 77 tys. specjalistów ds. chmury obliczeniowej oraz inwestycje o wartości 3 mld USD w ciągu najbliższych trzech lat, w celu połączenia niespotykanego nigdzie indziej poziomu i zakresu wiedzy specjalistycznej dot. chmury obliczeniowej, branżowych rozwiązań chmurowych, możliwości partnerów w ekosystemie oraz aktywów, które pomogą klientom osiągnąć większą wartość z chmury obliczeniowej w szybkim tempie i na dużą skalę. Accenture Cloud First integruje rozległe doświadczenie spółki w zakresie chmury obliczeniowej, pomagając klientom z każdej branży przyspieszyć ich transformację cyfrową i osiągnąć większą wartość w szybkim tempie i na dużą skalę.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.