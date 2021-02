Danuta Godłoza awansowała w Plej

Danuta Godłoza została nową szefową działu HR w firmie Plej. Nowoutworzone stanowisko head of HR objęła w lutym 2021.

Danuta Godłoza (fot. Plej)

Danuta Godłoza z Plej związana jest od ponad 12 lat. Swoją przygodę rozpoczynała w dziale produkcji eventowej, a od 8 lat rozwija plejowe HRy. Do jej obowiązków należy m.in. zarządzanie działem i budżetem HR w agencji, planowanie i koordynacja wszelkich działań HR w firmie, w tym strategii rekrutacyjnej oraz procesów związanych z zatrudnianiem pracowników. Danuta raportuje bezpośrednio do Łukasza Ostaszewskiego, integrated communication partnera w Plej.

- HR to dziedzina, w której zawsze dzieje się dość intensywnie, a ostatnie pandemiczne miesiące przysporzyły nam mnóstwa nowych wyzwań w zmieniających się z dnia na dzień warunkach. Są to nie tylko twarde kwestie, takie jak zmiana trybu pracy ze stacjonarnego w zdalny niemal, która u nas zajęła 3 dni, ale też stawienia czoła czynnikom takim jak utrzymanie więzi i motywacji pracowników, rozwiązywanie zagadnień związanych z tym, że niektórzy odnajdują się w trybie pracy zdalnej doskonale, a dla innych jest to bardzo trudne - przekonuje Łukasz Ostaszewski, integrated communication partner w Plej,



Plej to zespół 150 specjalistów z obszarów takich jak client service, kreacja, strategia, eventy, digital, w tym social media, PMO, w tym front end, UX i UI. Agencja stale i projektowo obsługuje m.in. Play (P4 Sp. z o.o.), Energizer, Continental, Piątnica, Andros czy marka piwa Namysłów.

Obecnie trwają rekrutacje m.in. teamu kreatywnego czy junior keynote designera. Poszukiwani są też kreatywni freelancerzy do współpracy projektowej.

