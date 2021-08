Daniela Armano-Wallner CFO w Siemens Polska

Daniela Armano-Wallner, wcześniej dyrektor finansowa w Siemens Slovakia, weszła w skład zarządu Siemens Polska, obejmując stanowisko CFO.

Autor: jk

• 12 sie 2021 12:00





Daniela Armano-Wallner (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Cała dotychczasowa kariera zawodowa nowej dyrektorki finansowej jest związana z Siemensem. Od 1994 roku Daniela Armano-Wallner pracowała w Siemens Austria na stanowiskach związanych ze sprzedażą, kadrami i księgowością. W 2014 roku została chief financial officerem austriackiej spółki, natomiast od 2016 roku pełniła funkcję dyrektorki finansowej w Siemens Slovakia. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu, na którym uzyskała dyplom z zarządzania biznesem.

Daniela Armano-Wallner została drugą obok Dominiki Bettman kobietą w zarządzie Siemens Polska, z którą stworzą w pełni kobiecy zespół kierujący firmą. Taki układ wciąż stanowi ewenement, zwłaszcza w sektorze spółek przemysłowych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Badanie „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek” przeprowadzone w 140 największych polskich spółkach giełdowych wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, pokazało, że w latach 2010-2019 kobiety pozostawały mniejszością we władzach firm (badanie CFA Society Poland, styczeń 2021 r.) . Odsetek kobiet we władzach rósł w różnym tempie – najszybciej w spółkach z indeksu WIG20 (z 9,7 do 18,1 proc.), jednak żadna z badanych spółek nie osiągnęła poziomu 50 proc. kobiet w organach zarządczych. Najwyższe wskaźniki osiągnęły spółki z sektora finansów (20,2 proc.) i energetyki (18,7 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.