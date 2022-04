Christian Putz country managerem Vectra AI

Christian Putz został country managerem w firmie Vectra AI odpowiedzialnym za Austrię i Europę Wschodnią. Jego rolą jest wspieranie ekspansji firmy w tym rejonie i rozwijanie jej rynkowej strategii.

• 4 kwi 2022 16:06





Z branżą IT Christian Putz jest związany od wielu lat (fot. mat. pras.)

Z branżą IT Christian Putz jest związany od wielu lat. Do tej pory pełnił kluczowe funkcje wykonawcze w wiodących firmach z branży IT, odpowiadając za działy sprzedaży, rozwoju biznesu czy operacji biznesowych.

- W dzisiejszych, dość nieprzewidywalnych realiach biznesowych, solidne rozwiązania do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie stanowią konieczność – komentuje Christian Putz. - Cały zespół Vectra AI skupiony jest na tworzeniu innowacji w obszarze zabezpieczeń. Jak dotąd owocowało to niezrównanymi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa, powiadającymi na potrzeby przedsiębiorstw hybrydowych i wielochmurowych. Szczególnie w regionie EMEA potrzeba pełnego wglądu w aktywne zagrożenia i podejmowanie zautomatyzowanych działań naprawczych są ogromne. Dlatego właśnie w tym regionie będziemy chcieli zwiększyć nasz udział i nie mogę się doczekać wyzwań i możliwości z tym związanych.

Jak podkreśla, z punktu widzenia rozwoju firmy Polska odgrywać będzie istotną rolę.

- Nasza obecność w Polsce jest kluczowa z punktu widzenia działań na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa. W najbliższym czasie z pewnością będziemy chcieli wzmocnić swoją obecność w tym regionie – zaznacza.

Christian Putz będzie odpowiedzialny za rozwój działalności Vectry i ogólny wzrost biznesu w Austrii i regionie Europy Wschodniej.

- Wojna cybernetyczna zdominowała pierwsze strony gazet i jest obecnie jedną z kluczowych kwestii nurtujących firmy na całym świecie. Zapotrzebowanie na skuteczną i sprawdzoną technologię bezpieczeństwa jest ogromne i jest to masowy trend - powiedział Willem Hendrickx, chief revenue officer w Vectra AI.

Platforma Vectry wykorzystuje AI, by analizować pakiety i logi w sieci, chmurze publicznej, SaaS oraz bada uwierzytelnianie i kontrolę dostępu.

