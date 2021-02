Christian Levin prezesem firmy Scania

Zarząd firmy Scania powołał Christiana Levina na nowego dyrektora generalnego i prezesa Scanii od 1 maja 2021 r.

Autor:jk

Christian Levin karierę w firmie Scania rozpoczął w 1994 roku jako stażysta (Fot. mat. pras.)

Christian Levin jest obecnie członkiem zarządu Traton SE i dyrektorem operacyjnym Traton Group. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w Scanii. Oprócz nowej funkcji w Scanii, Levin pozostanie członkiem zarządu Traton SE.

Levin zastąpi Henrika Henrikssona, który opuszcza Scanię po 23 latach, w tym ponad 5 na stanowisku dyrektora generalnego, aby dołączyć do H2 Green Steel, nowego przedsięwzięcia, którego celem jest rozpoczęcie produkcji stali wolnej od paliw kopalnych do 2024 r. Henriksson pozostanie w Scanii do czasu, gdy Levin obejmie stanowisko prezesa i dyrektora generalnego.

Christian Levin dołączył do Traton SE w 2019 roku. Karierę w firmie Scania rozpoczął w 1994 roku jako stażysta i od tego czasu zajmował kilka stanowisk kierowniczych. Levin posiada bardzo szerokie międzynarodowe doświadczenie zawodowe i posiada tytuł magistra inżyniera mechaniki Królewskiego Instytutu Technologii w Sztokholmie. Zanim dołączył do TRraton, był wiceprezesem wykonawczym i szefem sprzedaży i marketingu w firmie Scania.

