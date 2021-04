Cezary Kozieł dołączył do Httpool Polska

Do zespołu Httpool Polska dołączył Cezary Kozieł, który jako Twitter client partner wzmacnia team odpowiadający za obsługę Twittera.

Autor:jk

• 26 kwi 2021 13:05





Karierę w branży mediowej Cezary Kozieł rozpoczynał w 2009 r. (Fot. Mat. pras.)

REKLAMA

Cezary Kozieł przechodzi do Httpool Polska z Grupy Bauer, w której pracował od 11 lat, ostatnio jako cross-media project director (Bauer Media Group). Na tym stanowisku zarządzał działem projektów niestandardowych “Solutions”, który dedykowany był kampaniom “360 stopni”; współpracując z klientami bezpośrednimi, domami mediowymi oraz agencjami eventowymi i PR-owymi.

Pracę w Bauerze rozpoczynał w 2010 roku jako senior sales specialist w Bauer Publishing House. Następnie objął stanowisko director of The Youth Magazine Segment, a później director of the Lifestyle, Entertainment and Youth Magazines Segment.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Karierę w branży mediowej rozpoczynał w 2009 r., w biurze reklamy TVP, jako sponsoring specialist.

Cezary Kozieł jest absolwentem warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem (wydział: socjologia, specjalizacja: media i komunikacja społecznościowa).

Httpool to globalny partner reklamowy m.in. Twittera. Firma wchodzi w skład Aleph Holding i działa na ponad 40 rynkach na całym świecie, zatrudniając ponad 400 pracowników.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.