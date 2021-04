Brune Poirson dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju w Accorze

Brune Poirson objęła stanowisko dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju grupy hotelarskiej Accor. Jej rolą będzie definiowanie, kierowanie i monitorowanie zobowiązań, strategii, a także wdrażanie planów działania grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Brune Poirson karierę zawodową rozpoczęła w Londynie, w NESTA, brytyjskiej Fundacji Innowacji (Fot. Mat. pras.)

Brune Poirson będzie podlegała bezpośrednio Sébastienowi Bazinowi, CEO grupy Accor, pełniąc także funkcję członka Komitetu Wykonawczego. W zakres odpowiedzialności Poirson wejdzie również Fundacja Accor Solidarity i ALL Heartists Fund.

Zaangażowana w zrównoważony rozwój Brune Poirson ma doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. We francuskim rządzie broniła rozwiązań anty-waste dotyczących m.in. problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami z plastiku. Jednocześnie była członkiem głównych organizacji we Francji i na całym świecie. Do niedawna Brune była członkiem francuskiego parlamentu, a przez trzy lata sekretarzem stanu ds. transformacji środowiskowej. Była pierwszą Francuzką wybraną na wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Środowiska Narodów Zjednoczonych.

Karierę zawodową rozpoczęła w Londynie, w NESTA, brytyjskiej Fundacji Innowacji, a następnie przeniosła się do Francuskiej Agencji Rozwoju i grupy Veolia w Indiach, po czym podjęła pracę w inkubatorze ekologicznych start-upów w Bostonie. Ma 38 lat, jest absolwentem London School of Economics, Sciences Po Aix i Harvard Kennedy School of Government.

