Bogusław Tobiasz dyrektorem Digital Hubu firmy Bayer

Bogusław Tobiasz objął stanowisko dyrektora Digital Hubu firmy Bayer. Będzie odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie nowoutworzoną jednostką w światowej strukturze firmy. Digital Hub, zlokalizowany w warszawskim biurze firmy, to najnowsza inwestycja firmy Bayer w Polsce.

Bogusław Tobiasz objął stanowisko dyrektora Digital Hubu firmy Bayer.

Digital Hub rozpoczął działalność w lipcu i koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych do zastosowań globalnych, w pierwszym etapie - dla rolnictwa. Jednostka stworzy miejsca pracy dla 400 specjalistów IT – strategiczna koordynacja tego procesu to jedno z zadań jej nowego dyrektora. Objął on tę funkcję z początkiem sierpnia.

- Moim celem jest stworzenie świetnego, zróżnicowanego zespołu, który będzie rozwijał najbardziej innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa do zastosowań na całym świecie - mówi Bogusław Tobiasz. - Pracownicy w Warszawie będą ściśle współpracowali z zespołami centrów IT firmy Bayer w Niemczech, USA i innych krajach. Wspólnie wprowadzając cyfrowe innowacje, będziemy realizowali wizję Bayer „Health for all, hunger for none”.

Przed objęciem obecnego stanowiska Bogusław Tobiasz pracował w firmie Amazon, pełniąc funkcję senior regional IT head na Europę Środkowo-Wschodnią i zarządzał rozproszonym zespołem pracowników IT. Wcześniej był już związany z firmą Bayer, pracując przez ponad trzy lata na stanowisku regional IT & digital innovation director na Europę Środkowo-Wschodnią. Był wówczas odpowiedzialny za międzynarodowe projekty zarządzania aplikacjami, infrastrukturą, cyfryzacją i innowacjami. Kierował też zespołem innowacji.

- Z radością obejmuję nowe stanowisko, bo oznacza to unikalne, bardzo ambitne wyzwania zawodowe - dodaje Bogusław Tobiasz. - Kreatywność, odwaga w myśleniu, entuzjazm: to są bliskie nam wartości. Już dziś zapraszam do naszego zespołu programistów, specjalistów na stanowiska full stack engineer, cyber security engineer, data engineer, data scientist – z doświadczeniem w uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji i badaniach operacyjnych.

