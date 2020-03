Bill Gates odchodzi z rady dyrektorów Microsoftu

Przedsiębiorca i filantrop we wpisie na LinkedIn poinformował, że odchodzi również z rady dyrektorów Berkshire Hathaway, wehikułu inwestycyjnego Warrena Buffeta. Do 2004 roku zasiadał we władzach tej firmy.

Współzałożyciel Microsoftu zrezygnował z zasiadania we władzach, ponieważ - jak tłumaczy -chce „przeznaczyć więcej czasu na projekty filantropijne, m.in. dotyczące globalnego zdrowia i rozwoju, edukacji, a także na rosnące zaangażowanie w walkę za zmianami klimatycznymi”.

- Microsoft zawsze będzie ważną częścią mojego życia zawodowego i nadal będę współpracował z Satyą (Satya Nadella - CEO Microsoftu - przyp.red.) i kierownictwem technicznym, aby pomóc kształtować wizję i osiągać ambitne cele firmy - zapowiedział.

- Przywództwo w firmach Berkshire i Microsoft nigdy nie było silniejsze, więc nadszedł czas, aby zrobić ten krok - dodał.

Bill Gates to współzałożyciel Microsoftu. Koncern założył (pod nazwą Micro-Soft) w 1975 roku wspólnie z Paulem Allenem. Do 2000 roku był CEO firmy, nadzorował wprowadzanie na rynek przełomowych produktów z zakresu komputerów osobistych. W 2000 roku stanowisko CEO koncernu przejął Steve Ballmer, a w 2014 roku - Satya Nadella.

Dzięki posiadanemu pakietowi akcji Microsoftu przez wiele lat był najbogatszym człowiekiem na świecie według „Forbesa” . Jego majątek przekroczył 100 mld dolarów w 1999 roku.

Od 2006 Gates stopniowo wycofywał się z pracy w Microsoft.

Niegdyś najbogatszy człowiek świata, założył z żoną Fundację Billa i Melindy Gatesów. Fundacja finansuje wiele projektów na świecie, od badań nad AIDS, Alzheimerem, malarią czy polio po walkę z ubóstwem.

Według Bloomberga, Bill Gates aktualnie jest drugim najbogatszym człowiekiem na świecie z majątkiem wartym 102 mld dolarów. Wyprzedza go jedynie szef Amazona Jeff Bezos, którego majątek oszacowano na 111 mld dolarów.