Beata Krawczyk w zarządzie Trans.eu

• 3 paź 2022 17:30





Do Trans.eu, wrocławskiej firmy IT, dołączyła Beata Krawczyk. Zajęła miejsce w zarządzie spółki i stanęła na czele nowego działu - operations. Beata Krawczyk z Trans.eu jest związana od 2018 roku (Fot. mat. pras.)

Beata Krawczyk pracowała w takich firmach jak: Wim Bosman, Mainfreight, H&S Group BV, VIVE Group. Odpowiadała w nich m.in. za rozwój sprzedaży nowych linii biznesowych, w tym wyspecjalizowanych usług dla sektora płynów spożywczych. Opracowywała także nowe kierunki rozwoju dla firm z branż FMCG, motoryzacyjnej i produkcyjnej, osiągając na tym polu coroczne wzrosty sprzedaży. Ma za sobą wieloletnią praktykę w zarządzaniu, budowaniu zespołów i kierowaniu nimi.

Dla Trans.eu, które zajmuje się digitalizacją sektora TSL, szczególnie cenne będzie jej 25-letnie doświadczenie w branży transportowej.

Beata Krawczyk z Trans.eu jest związana od 2018 roku. Przez ten czas pełniła funkcję członkini Rady Nadzorczej. Wraz z początkiem września tego roku objęła obszar operations, który odpowiada za budowanie pozytywnych doświadczeń wśród użytkowników platformy stworzonej przez Trans.eu. Zajęła także miejsce w zarządzie firmy.

Trans.eu to firma technologiczna, która kilkanaście lat temu jako startup rozpoczęła swoją działalność we Wrocławiu. Dostarcza rozwiązania IT dla sektora TSL, w tym m.in. platformę usług logistycznych, łącząc producentów z przewoźnikami i firmami spedycyjnymi, optymalizując ich koszty i zarządzanie zleceniami transportowymi.

