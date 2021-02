Bartosz Maligłówka dołącza do Devire

Bartosz Maligłówka dołączył do zespołu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire, gdzie objął stanowisko sales managera ITO. Będzie odpowiedzialny za sprzedaż usług IT w modelu outsourcingowym, zarządzanie zespołem oraz współpracę ze strategicznymi klientami firmy.

Autor:jk

• 9 lut 2021 8:50





Bartosz Maligłówka (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Bartosz Maligłówka ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy dla firm rekrutacyjnych w obszarze IT. Karierę zawodową rozpoczął w rekrutacjach stałych. Następnie zajmował się sprzedażą usług IT. Zdobyte umiejętności wykorzysta, rozwijając jednostkę sprzedaży usług ITO w Devire.

- Dołączenie Bartka do Devire to część strategii dalszego rozwoju naszych usług outsourcingowych. Jako doświadczony ekspert, który zna zarówno branżę rekrutacyjną, jak i technologiczną, z pewnością sprosta wymaganiom, przed którymi coraz częściej stają nasi klienci – mówi Grzegorz Opala, executive manager IT outsourcing w Devire.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.