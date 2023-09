Bartłomiej Wrzosek dyrektorem operacyjnym w Veolii

Bartłomiej Wrzosek to menedżer z długoletnim stażem w zarządzaniu zespołami i projektami głównie z branży energetycznej (Fot. mat. pras.)

Do zespołu Veolii Energia Warszawa, dystrybutora i zarządcy sieci ciepłowniczej w Warszawie, dołączył Bartłomiej Wrzosek, który objął funkcję dyrektora operacyjnego w spółce. Będzie odpowiadał za obszary eksploatacji, inżynierii oraz zarządzania majątkiem.

Bartłomiej Wrzosek to menedżer z długoletnim stażem w zarządzaniu zespołami i projektami głównie z branży energetycznej. Od 2019 roku pełnił funkcję dyrektora zakładu w PKP Energetyka. Wcześniej przez prawie 3 lata związany był z firmą GE Power jako senior operation staff manager. W latach 2006-2016 pracował w firmie Alstom, gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie produkcją i jakością. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. jako menedżer projektów w spółce ABB.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz SGH w Warszawie. W 2007 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Illinois Urbana-Champaign.

Bartłomiej Wrzosek dołącza do Veolii Energii Warszawa w momencie kluczowej dla ciepłownictwa transformacji w kierunku nisko- i zeroemisyjnych rozwiązań. Veolia Energia Warszawa, która zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą dąży do osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku.