Bartłomiej Woźniak i Paweł Kwiatkowski nowymi managing associate w kancelarii GESSEL

Bartłomiej Woźniak specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach oraz w prawie spółek i prawie handlowym. Jego doświadczenie obejmuje współpracę z wieloma funduszami private equity oraz venture capital. Doradzał w ramach transakcji typu share deal oraz asset deal zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Uczestniczył w akwizycjach prowadzonych w formie buy-outs (w tym w ramach wykupu lewarowanego lub wykupu menedżerskiego) lub expansion capital. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie zorganizowanych procesów sprzedaży, transakcjach z wykorzystaniem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień (W&I Insurance) oraz projektach o charakterze transgranicznym.

Z Kancelarią GESSEL związany jest od 2014 r.

Paweł Kwiatkowski (fot. materiały prasowe)

Paweł Kwiatkowski reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych (m.in. reprezentował i doradzał - zarówno po stronie powoda jak i pozwanego - w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu spółki za działania na szkodę spółki), budowlanych (m. in. reprezentował wykonawców i inwestorów na etapie postępowań przed Sądem Najwyższym w sprawach ze skargi kasacyjnej) i z zakresu prawa cywilnego. Prowadzi postępowania karne i karno-skarbowe (m. in. reprezentował prezesa zarządu spółki w sprawie obejmującej zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT). Doradza w kluczowych transakcjach M&A (m. in reprezentował przed sądem i doradzał w sporach wynikłych z transakcji dotyczącej spółki z branży odpadowej) i negocjacjach, w tym o charakterze międzynarodowym.

Członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan od lutego 2017 roku.

Z Kancelarią GESSEL związany jest od 2012 roku.