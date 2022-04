Bartłomiej Sutkowski dołączył do Cushman & Wakefield

Bartłomiej Sutkowski objął stanowisko associate w dziale rynków kapitałowych w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield. Będzie odpowiedzialny za transakcje na rynku logistycznym i biurowym.

km

• 7 kwi 2022 17:06





Bartłomiej Sutkowski (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Bartłomiej Sutkowski dotychczas związany był z BNP Paribas Real Estate, wcześniej pracował w firmie Hines, gdzie odpowiedzialny był za proaktywną identyfikację i analizę projektów, składanie rekomendacji inwestorom i partnerom kapitałowym, przygotowywanie ofert inwestycyjnych i koordynację prac wewnątrz firmy w celu skutecznego zabezpieczenia i zamknięcia transakcji. Jest absolwentem uniwersytetu SWPS, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Reading oraz SGH.

- Cieszymy się, że do zespołu rynków kapitałowych w Cushman & Wakefield dołącza Bartłomiej Sutkowski, którego obecność doda cennego doświadczenia we współpracy z naszymi klientami, szczególnie w zakresie transakcji magazynowych i biurowych. 14-letnie doświadczenie Bartłomieja w dziale badań i realizacji w firmie Hines wzbogaci nasz stale rozwijający się zespół. Witamy go w rozwijającym się zespole Rynków Kapitałowych i wyczekujemy naszej owocnej współpracy – komentuje Jeff Alson, international partner, capital markets CEE, Cushman & Wakefield Polska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU