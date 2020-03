Bartłomiej Nowak prezesem grupy Uczelni Vistula.

Bartłomiej Nowak podczas swojej kariery zawodowej pracował m.in. Parlamencie Europejskim oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy. Był też dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz stypendystą European University Institute we Florencji, Transatlantic Academy w Waszyngtonie i Carnegie Council for Ethics in International Affairs.

Poza godzinami pracy uprawia taternictwo i himalaizm.

Grupa Uczelni Vistula ma blisko 30-letnie doświadczenie na rynku szkolnictwa wyższego. Skupia pięć ośrodków edukacyjnych w Polsce: Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i jej filię - Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie, Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego.