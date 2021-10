Bartłomiej Krawiecki i Łukasz Jachna awansują w 7R

Deweloper 7R powołał Bartłomieja Krawieckiego na stanowisko wiceprezesa oraz chief operating officer (COO). Jednocześnie Łukasz Jachna został mianowany chief capital markets officer i wejdzie do zarządu firmy.

Autor: jk

• 5 paź 2021 9:36





Od lewej: Bartłomiej Krawiecki i Łukasz Jachna (Fot. mat. pras.)

Bartłomiej Krawiecki zasiada w zarządzie 7R od 2018 r., gdzie do tej pory, jako head of development, nadzorował kluczowe etapy procesu deweloperskiego. Jest pomysłodawcą konceptu 7R City Flex Last Mile Logistics – pierwszej w Polsce sieci magazynów miejskich, która obejmuje kluczowe lokalizacje w pobliżu centrów miast na terenie całego kraju.

Łukasz Jachna, w 7R obecny jest także od 2018 r. Odpowiedzialny jest za kierowanie zespołem capital markets, budowanie oferty inwestycyjnej spółki i pozyskiwanie equity na poziomie projektów deweloperskich. Przeprowadza szczegółowe analizy, tworzy rekomendacje i zarządza wszystkimi strategicznymi etapami procesu transakcyjnego. Przez ostatnie 2,5 roku wraz ze swoim zespołem zebrał i uruchomił blisko 1,5 mld złotych equity na realizację projektów w 7R.

