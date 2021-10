Barbara Michalska awansuje w Microsofcie

Barbara Michalska będzie kierować zespołem odpowiadającym za transformację polskiego sektora edukacji.

km

km • 1 paź 2021 10:44





Michalska jest związana z polskim oddziałem Microsoftu od 2003 roku (fot. mat. pras.)

REKLAMA

- To dla mnie ogromne wyróżnienie i początek nowego rozdziału w historii mojej obecności w Microsofcie w Polsce. Wierzę, że lata spędzone nad rozwojem nowych sposobów pracy w cyfrowym środowisku pomogą mi jeszcze lepiej wcielić w życie ideę filozofii ciągłego uczenia się i przenieść wyniesione wcześniej doświadczenia na grunt sektora edukacji. Szansę tę postrzegam także jako okazję do bliskiej pracy ze środowiskiem nauczycieli w Polsce. To ich rolą – jako mentorów i przewodników –jest prowadzenie społeczności uczennic i uczniów w różnym wieku ku lepszej przyszłości, zarażanie wiedzą i pasją do nauki. Wiedza i świadomość możliwości, jakie niosą technologie są podstawą do tego, aby Polska Dolina Cyfrowa miała w przyszłości nowych lokatorów i gospodarzy - mówi Barbara Michalska.

Michalska jest związana z polskim oddziałem Microsoftu od 2003 roku. W międzyczasie była odpowiedzialna m.in. za konkurs dla młodych programistek i programistów Imagine Cup, tworzenie i rozwój społeczności programistów skupionych wokół technologii Microsoftu, strategię biznesową Office 365 oraz rozwój i transformację postrzegania modeli pracy przyszłości jako dyrektor grupy biznesowej Modern Workplace.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Warszawskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU