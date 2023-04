Awanse w dziale obsługi klienta agencji altavia.kamikaze

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Anna Osińska-Plocek pracuje w agencji od 2019 r. Dołączyła wtedy do firmy, obejmując stanowisko senior account executive, na którym zajmowała się obsługą klientów z obszaru „beauty”, m.in. markami Sally Hansen i Miss Sporty z portfolio Coty. W branży pracuje od 2011 r., pracując m.in. w agencjach Kancelaria PR, HealthThink Public Relations oraz The Program. Ukończyła Uniwersytet Łódzki oraz również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na nowym stanowisku zajmie się obsługą m.in. Bricomarche, Lajkonika oraz współpracą z Polpharmą.

Karolina Pawłowska do tej pory pracowała w agencji na stanowisku account managera. Dołączyła do niej w 2015 r. obejmując stanowisko account executive i obsługując przez 3 lata marki L’Oréal, McCormick, Skanska, Spontex i Obsessive. Od 2018 r. pracowała jako PR & marketing specialist w Radisson Blu Hotel & Residences, a w 2021 r. powróciła do agencji. Po awansie obejmie stanowisko senior account managera i zajmie się pracą dla m.in. Ticketmaster oraz Kaufland Polska.

Karolina Rybus pracuje w agencji od 2019 r. i do tej pory była senior account managerem, obsługując jednego z kluczowych klientów agencji, firmę L’Oréal Polska. Zajmowała się dla niej działaniami marketingowymi zarówno w Polsce, jak i w krajach bałtyckich. Nowe stanowisko, które obejmie, to account director.