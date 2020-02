Awans Sylwii Pyśkiewicz z Iron Mountain. Będzie nadzorować 8 krajów w Europie

Sylwia Pyśkiewicz jest ekspertem specjalizującym się w zarządzaniu firmami w kluczowych momentach ich transformacji. Posiada międzynarodowe doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu strategią biznesową, budowaniu przedsiębiorstwa od podstaw, restrukturyzacji czy sprzedaży firm. Z firmą Iron Mountain Polska związana jest od 2018 r.

Awans Sylwii Pyśkiewicz to efekt sprawnego zarządzania polskim oddziałem firmy, który stał się największym pod względem przychodów w Europie Środkowo Wschodniej - w zarządzanym przez nią obszarem. Pod jej strategicznym nadzorem Iron Mountain Polska wdrożył systemy ECM (czyli platformy IT do procesów Electronic Content Management), wspierające kluczowe procesy biznesowe, wykorzystywane m.in. przez największe polskie banki, a także oddziały firmy na całym świecie, w tym w centralę Iron Mountain w Bostonie w USA.

Sylwia Pyśkiewicz ukończyła podyplomowe studia MBA na uczelni University of Cambridge, uzyskując dyplom z zarządzania. Doświadczenie zdobywała pracując dla marek takich jak Medicover, Tesco, czy wprowadzając na polski rynek największy multipartnerski program lojalnościowy Payback.