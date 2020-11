Avery Baker prezesem i dyrektorem marki Tommy Hilfiger

Avery Baker została powołana na stanowisko prezesa i dyrektora marki Tommy Hilfiger. W ramach obowiązków sprawowanych na nowym stanowisku będzie odpowiedzialna za produkty, strategie i kampanie marketingowe marki we wszystkich, oferowanych przez nią kategoriach, obsługiwanych regionach i kanałach na całym świecie.

Autor:jk

• 20 lis 2020 12:42





Avery Baker objęła stanowisko dyrektora marki w 2014 r. (Fot. mat. pras.)

Od chwili rozpoczęcia pracy dla marki Tommy Hilfiger w 1998 r., Avery Baker zajmowała wiele, różnych stanowisk w oddziałach firmy na całym świecie, między innymi, pełniła funkcję dyrektora ds. marketingu i dyrektora marki. W połowie roku 2019, odeszła z zajmowanego stanowiska, by poświęcić czas rodzinie, teraz jednak wraca do firmy, aby stać się częścią nowego rozdziału w historii firmy i marki, z którą jest tak bardzo związana.

Avery Baker objęła stanowisko dyrektora marki w 2014 r. i udało jej się połączyć zarządzanie obszarem kreatywnym i biznesowym, dzięki czemu stworzyła nową wizję marki stanowiącą mieszankę popkultury, mody, technologii i rozrywki. Była autorką przełomowych programów, w

tym Tommynow - pokazu mody odbywającego się pod nazwą „See Now, Buy now" - przywróciła również do życia inspirowaną latami dziewięćdziesiątymi kolekcję Tommy Jeans, która okazała się

ulubioną kolekcją młodszych klientów dzięki wykorzystaniu jej dziedzictwa.

Za jej kadencji na tym stanowisku nawiązano współpracę ze znanymi osobami popularyzującymi nowe trendy, wśród których znaleźli się Lewis Hamilton, Zendaya, Gigi Hadid, KITH i Vetements, dzięki którym marka stała się jeszcze bardziej znana.

