Artur Szczęsny szefem komunikacji w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie

Bezpośrednią przełożoną nowego szefa komunikacji jest Olga Wysocka zastępca dyrektora Zachęty.

W zespole odpowiadającym za promocję, PR, marketing i kontakt z publicznością, jednej z najważniejszych galerii w Polsce i w Europie, pracuje dziewięć osób oraz zewnętrzna agencja zapewniająca obsługę publiczności.



Artur Szczęsny do tej pory był kierownikiem ds. komunikacji w Biennale Warszawa, instytucji kultury Miasta Stołecznego Warszawy. 1 stycznia na tym stanowisku zastąpiła go Agnieszka Tiutiunik, która do Biennale przechodzi z Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego.



Artur Szczęsny jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Podyplomowo ukończył również kierunek Rozwój publiczności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej kierował zespołami komunikacji w Teatrze Polskim w Bydgoszczy oraz w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.



Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w PR kultury i sztuki Artur Szczęsny zdobywał współpracując, m.in. z Instytutem Teatralnym w Warszawie, Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Katowice Miasto Ogrodów. Był rzecznikiem prasowym Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.



W 2017 roku Szczęsny założył agencję HORSE WITH WINGS AGENCY specjalizującą się w komunikacji i public relations kultury, sztuki i nauki oraz audience development. Artur Szczęsny jest tegorocznym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!