Artur Pakuła dołącza do JLL

Z początkiem lutego Artur Pakuła objął stanowisko dyrektora działu zarządzania projektami w międzynarodowej firmie doradczej JLL.

Artur Pakuła (fot. JLL)

Artur Pakuła jest odpowiedzialny za wzmacnianie relacji z klientami JLL w Polsce oraz rozwój usług z obszaru zarządzania projektami i doradztwa technicznego. Szczególny nacisk kładzie na nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz usługi wspierające ekologiczne budownictwo i zrównoważony rozwój. To jeden z priorytetów firmy na całym świecie.

- Każdego roku mówimy o dynamicznym rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Nikt nie spodziewał się jednak, że trendy kształtujące sektor mogą tak bardzo przybrać na sile. Mowa oczywiście o pandemii, która skłoniła firmy do zmiany podejścia do przestrzeni, z której na co dzień korzystamy. Do tego wzrasta znaczenie rozwiązań technologicznych oraz kwestii związanych z ochroną środowiska i minimalizacją śladu węglowego. Dlatego cieszę się, że dołącza do nas Artur Pakuła. To ekspert o wszechstronnej wiedzy z różnych sektorów nieruchomości – biurowych, handlowych, magazynowych, hotelowych, mieszkaniowych, z doświadczeniem we współpracy z szeregiem branż – od bankowości, przez technologie, po sektor publiczny, koncentrujący się na tematyce innowacji i zrównoważonego rozwoju. Witamy na pokładzie! - mówi Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

Artur Pakuła był wcześniej związany m.in. z CBRE, gdzie zajmował stanowisko dyrektora zespołu zarządzania projektami. Pełnił również funkcję niezależnego konsultanta zewnętrznego, prowadząc projekty dla wielu klientów międzynarodowych - deweloperów komercyjnych, globalnych instytucji finansowych i technologicznych, funduszy inwestycyjnych, najemców korporacyjnych oraz inwestorów indywidualnych. Ma również doświadczenie w procesach rewitalizacyjnych i współpracy z konserwatorami zabytków.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz studiów na Politechnice Hanze w Holandii. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Nieruchomościami i Projektami oraz jest licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości oraz Doradcą w Obrocie Nieruchomościami.

- Nadchodzące miesiące będą dla naszej branży niezwykle intensywne i nastawione na świadczenie innowacyjnych i w pełni zintegrowanych usług, które pomogą klientom lepiej odnaleźć się w czasach tzw. nowej normalności. Jestem przekonany, że moja dotychczasowa wiedza, doświadczenie i pomysły będą stanowić ważną wartość dodaną - komentuje Artur Pakuła.

Zespół P&DS w Polsce tworzy 25 ekspertów z mocnym know-how w dziedzinie m.in. architektury, projektowania, inżynierii, zarządzania projektami, którzy współpracują z właścicielami nieruchomości, funduszami, deweloperami i najemcami reprezentującymi wiodące, międzynarodowe marki. Portfolio tej linii biznesowej JLL obejmuje m.in. zarządzanie projektami, kosztami i procesem inwestycyjnym, doradztwo techniczne i usługi technical due diligence, a także usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju i „zielonych” certyfikacji.

