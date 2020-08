Artur Derela nowym dyrektorem Courtyard by Marriott Warsaw Airport

Od 1 września Artur Derela zostanie nowym dyrektorem hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Artur Derela związany jest z Grupą Kapitałową Polskiego Holdingu Hotelowego od października 2019 r., gdzie do końca sierpnia 2020 r. pełnił funkcję dyrektora hotelu Best Western w Juracie.

Artur Derela jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej

w Warszawie. W latach 1998–2008 pracował najpierw w dziale sprzedaży, a następnie został szefem sprzedaży hotelowej warszawskiego Novotelu Centrum. Przez kolejne dwa lata pełnił obowiązki zastępcy dyrektora w poznańskim Novotelu Centrum. W latach 2010–2019 pełnił funkcję dyrektora generalnego hoteli Mercure w Mrągowie, Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu oraz w Warszawie. Z Grupą Kapitałową Polskiego Holdingu Hotelowego związany jest od października 2019 r., gdzie do końca sierpnia 2020 r. pełnił funkcję dyrektora hotelu Best Western w Juracie. Ponadto, w tym samym czasie od kwietnia br. wspierał merytoryczne załogę hotelu Kopernik w Olsztynie.

