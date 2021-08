Arthur Szabelski dyrektorem finansowym Transition Technologies PSC

Arthur Szabelski objął stanowisko dyrektora finansowego (CFO) w spółce Transition Technologies PSC (TT PSC), specjalizującą się w rozwiązaniach IT.

Doświadczenie zawodowe Arthur Szabelski zdobywał w międzynarodowych firmach (Fot. mat. pras.)

Arthur Szabelski jest menedżerem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem m.in. w obszarach księgowości, planowania i analizy finansowej, audytu, controllingu i finansów oraz transformacji biznesowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach, co wraz z szeroką znajomością specyfiki biznesu z perspektywy branży IT jest uzupełnieniem jego kluczowych kompetencji. Zanim dołączył do TT PSC, pracował m.in. jako senior manager w Carrier Commercial Refrigeration, lead auditor w United Technologies, compliance accountant w Accenture, a także financial controller Poland w Corporation oraz Analyst w EOTRON.

Tranistion Technologies PSC to zespół ponad 600 ekspertów w zakresie cyfrowej transformacji, pracujących w sześciu polskich miastach i czterech oddziałach zagranicznych (USA, Tajwan, Dania, Niemcy).

