Arkadiusz Seidler na czele Audioteki

Arkadiusz Seidler został prezesem Audioteki. Wcześniej jako chief content officer zarządzał pracami działów contentu i produkcji. Od grudnia 2020 r. pełni funkcję prezesa spółki zależnej Audioteka CZ w Czechach, zaś w marcu 2021 został członkiem zarządu spółki zależnej Audioteka LT na Litwie.

Autor: jk

• 14 wrz 2021 15:46





Arkadiusz Seidler pracuje w Audiotece od 2015 roku (Fot. Mat. pras.)

REKLAMA

Arkadiusz Seidler w branży publishing & media pracuje od ponad 20 lat, większość czasu zajmując stanowiska menedżerskie wysokiego szczebla, a ostatnie 5 lat - członka zarządu. Do Audioteki dołączył w 2015 r., by początkowo jako head of content stworzyć od podstaw dział zajmujący się relacjami biznesowymi z wydawcami.

Po roku został powołany do zarządu spółki i jako chief content officer nadzorował pracę działów contentu i produkcji. W nowej roli był także odpowiedzialny za działania na kluczowych dla spółki rynkach europejskich.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Seidler pełni również funkcje w strukturach spółek zależnych: od grudnia 2020 r. Audioteki CZ w Czechach, a marca 2021 r. Audioteki LT na Litwie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.