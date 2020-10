Arkadiusz Kazana członkiem zarządu FBSerwis

Rada Nadzorcza FBSerwis powołała z dniem 13 października 2020 do zarządu Arkadiusza Kazanę, dyrektora finansowego.

Autor:KDS

• 13 paź 2020 14:18





Arkadiusz Kazana (fot. FBSerwis)

REKLAMA

Arkadiusz Kazana dołączył do FBSerwis 29 marca 2019 r., jako dyrektor finansowy, obejmując tym samym nadzór nad działami finansowymi we wszystkich spółkach Grupy FBSerwis.

Aktualnie w zarządzie FBSerwis, poza Kazaną, zasiadają: Artur Pielech (prezes zarządu), Wojciech Smołka (wiceprezes zarządu), Iwona Frączkowska (dyrektor personalny), Karolina Szymczak (dyrektor działu prawnego) oraz Ferdynand Waliszewski (dyrektor dywizji utrzymania infrastruktury).

Arkadiusz Kazana jest menedżerem finansowym z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w polskich i zagranicznych grupach kapitałowych z branży motoryzacyjnej, chemicznej i odpadowej. Przez ostatnie 3 lata przed dołączeniem do Grupy FBSerwis pracował w firmie działającej na rynku usług środowiskowych i energii odnawialnej, jako dyrektor finansowy i członek zarządu.

FBSerwis, to spółka należąca do Grupy Budimex. Realizuje kontrakty obejmujące: usługi w zakresie gospodarki odpadami, modernizację infrastruktury oświetleniowej, utrzymanie techniczne budynków oraz obiektów przemysłowych i sportowych dla klientów sektora prywatnego i publicznego oraz bieżące.

Grupa FBSerwis w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku odnotowała przychody na poziome 277 mln zł – osiągając wynik o 23,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poprawie uległ również wskaźnik EBITDA – 58,1 mln zł w I półroczu 2020 roku vs 44,08 w I półroczu 2019 (wzrost o 31,8 proc.). Zysk netto wzrósł do 24 mln zł w I półroczu 2020 roku względem 10,31 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza poprawę o 132,8 proc. utrzymanie blisko 1600 km dróg krajowych i autostrad.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.