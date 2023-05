Arkadiusz Grądkowski w zarządzie MedTech Europe

Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, został powołany do zarządu MedTech Europe - europejskiej organizacji, która reprezentuje firmy z branży nielekowych technologii medycznych.

Zarząd MedTech Europe zasili Polak, Arkadiusz Grądkowski. MedTech Europe to stowarzyszenie zrzeszające branżę technologii medycznych - urządzeń medycznych, produktów do diagnostyki, narzędzi używanych do cyfryzacji systemu ochrony zdrowia i wyrobów medycznych.

Arkadiusz Grądkowski, jest jednym z trzech przedstawicieli izb gospodarczych w Unii Europejskiej, który dołączył do zarządu tej organizacji. Jak mówi, chce reprezentować Polskę na europejskiej arenie wyrobów medycznych i promować polski przemysł technologii medycznych.