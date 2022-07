Anna Wesołowska dyrektor zarządzającą Gi Group Temp&Perm

km

• 7 lip 2022 11:30





Anna Wesołowska objęła w czerwcu stanowisko dyrektor zarządzającej Gi Group Temporary and Permanent Recruitment. wiodącej w Polsce spółce branży rekrutacji i doradztwa HR. Jej zadaniem będzie realizacja strategii firmy, jej dalszy rozwój na rynku lokalnym oraz budowanie efektywności operacyjnej. Anna Wesołowska (fot. mat. pras.)

- Anna dołącza do nas w momencie, w którym kwestie zatrudnienia są jeszcze bardziej kluczowe dla firm i całej gospodarki niż kiedykolwiek, a nieprzewidywalność koniunktury jest wyzwaniem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Anna wzmacnia nasz zespół managerów, który wspiera firmy w osiąganiu efektywności biznesowej, sprostaniu wyzwaniom związanym z rozwojem technologii. Jej skupienie na jakości usług i oczekiwaniach klienta w pełni wpisuje się w nasze wartości i strategiczne cele w Polsce – komentuje Marcos Segador Arrebola, prezes Gi Group S.A.

Anna Wesołowska ma wieloletnie doświadczenie w branży usług i doradztwa HR, w tym w obsłudze firm i rozwoju biznesu, pozyskiwaniu i zarządzaniu pracownikami. Do Gi Group przeszła z Randstad Polska, gdzie ostatnio zajmowała stanowisko dyrektor sprzedaży ds. klientów strategicznych Doświadczenie zdobywała we wszystkich obszarach związanych z obsługą klientów, zaczynając od stanowiska konsultanta, przez kierownika oddziału i kierownika regionów. Początki jej kariery zawodowej są związane z branżą medialną, w której pracowała jako specjalista ds. sprzedaży w Wizji TV oraz Viva Plus.

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi na GWSH w Katowicach, Senior Executive Program Insead w Fontainebleau oraz Leading Transformation in Digital Age w London Business School.

