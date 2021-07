Anna Tworek-Skrzyszowska w zarządzie Grupy iCEA

Anna Tworek-Skrzyszowska została powołana w skład zarządu Grupy iCEA.

REKLAMA

W ramach swoich obowiązków Anna Tworek-Skrzyszowska będzie odpowiadać za wsparcie ekspansji zagranicznej i rozwój operacyjny spółek w USA i Azji. Ponadto, będzie uczestniczyć w projekcie iCEA Prime International, który pozwala właścicielom biznesów docierać ze swoją ofertą na rynek międzynarodowy.

- Dzięki Annie Tworek-Skrzyszowskiej projekty międzynarodowe zyskają kluczowe wsparcie zarówno w bieżących procesach optymalizacyjnych, jak i planowaniu długofalowych działań marketingowych. Jej znajomość branży e-commerce oraz doświadczenie w kierowaniu kampanii reklamowych to gwarancja kompleksowego wsparcia nowych projektów w działaniach operacyjnych, taktycznych, strategicznych oraz promocyjnych – zapewnia Łukasz Nawrocki, CEO Grupy iCEA.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Anna Tworek-Skrzyszowska na co dzień zarządza wydawnictwem internetowym wraz z autorską siecią reklamową – Blue Whale Press.

– Dobrze czuję się w różnorodności i nie obawiam się żadnej tematyki, a każdy kolejny projekt traktuję jak nową przygodę i wyzwanie. Jestem osobą bardzo dokładną i zaangażowaną we wszystko, co robię, dlatego osiągam wyniki, które są dla mnie mobilizacją do dalszych działań. Za podstawę sukcesu uważam dobrą organizację pracy i bieżącą komunikację na każdym etapie – komentuje Anna Tworek-Skrzyszowska.

Grupa iCEA jest częścią holdingu Digital Now! i agencją SEO360, która działa na rynku od 2007 roku. Firma ma status partnera Google oraz jest zdobywcą drugiego miejsca w kategorii agencji SEO/SEM w konkursie Dream Team. Specjalizuje się w pozycjonowaniu stron, zarządzaniu Google Ads, content i social media marketingu oraz audycie i badaniach UX. Grupie iCEA zaufały m.in. takie firmy jak PZU, Bielenda czy KKS Lech Poznań.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.