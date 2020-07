Anna Różalska dołączyła do CANAL+ Polska

Anna Różalska odpowiada za realizację strategii programowej dla produkcji oryginalnych CANAL+ Polska oraz całościowy nadzór nad procesem produkcyjnym, w tym m.in. negocjację kontraktów programowych i kontrolę dystrybucji treści własnych. Jest również odpowiedzialna za koordynację projektów wspierających produkcję treści oryginalnych w ramach programu CANAL+ Series LAB oraz pozyskiwanie i rozwój projektów programowych we współpracy z Grupą CANAL+ (Vivendi SE) oraz M7 (część Grupy CANAL+).

- Bliska współpraca z twórcami jest dla nas absolutnym priorytetem, bo dzięki niej na polskim i światowym rynku mogą̨ pojawiać́ się̨ kolejne jakościowe produkcje i koprodukcje sygnowane logo CANAL+. Nasze plany programowe są niezmiennie bardzo ambitne i możemy powiedzieć wprost, że będziemy kontynuować́ inwestycje w produkcję treści. Tym bardziej cieszymy się̨ z kolejnego tak silnego wzmocnienia w szeregach CANAL+ - mówi Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych CANAL+ Polska.

Różalska pracowała do tej pory jako producentka filmowa oraz talent manager polskich i europejskich twórców filmowych. Jest współzałożycielką powstałej w 2015 roku agencji Match&Spark. Koprodukowała u boku Nancy Spielberg dokument fabularyzowany „Kto napisze naszą historię”. Pracowała również przy krótkometrażowym filmie „Ambition” w reżyserii Tomasza Bagińskiego dla Platige Image. Przez ponad pięć lat kierowała działem produkcji i Developmentu w Alvernia Studios. W tym czasie była koproducentką filmów „Arbitraż” z Richardem Gere’em, „Vamps” z Alicią Silversone oraz Sigourney Weaver w rolach głównych oraz "Śluby panieńskie” w reżyserii Filipa Bajona.

Jest uczestniczką programów dla producentów filmowych EAVE INSIDE PICTURES i SCREEN LEADERS oraz programu Center for Leadership organizowanego przez Leadership Academy for Poland. W 2016 roku została wyróżniona tytułem "Woman To Watch" portalu filmowego IndieWire oraz znalazła się na liście Future Leaders: Agents magazynu Screen.

Anna Limbach-Uryn, wiceprezes Kino Świat, będzie nadal wspierać CANAL+ Polska na stanowisku doradcy zarządu ds. dystrybucji filmowej.