Anna Król dyrektorem ds. procesów kontrolingu na Europę w Henkel

Anna Król pracuje w firmie Henkel Polska od blisko 26 lat. Od samego początku związana jest z działem kontrolingu. Przez lata konsekwentnie budowała swoją ekspertyzę specjalistyczną i kompetencje menadżerskie a w ślad za tym karierę w ramach najpierw polskich, następnie regionalnych a w końcu europejskich struktur firmy.

Jej kariera ma charakter międzynarodowy od blisko 10 lat. Na ostatnim stanowisku kierownika kontrolingu dla sektora klejów w Europie Wschodniej jej zadaniem było wdrożenie najwyższych standardów kontrolingu w 17 krajach. A jeszcze wcześniej odpowiadała za kontroling dla sektora klejów konsumenckich i budowlanych w Regionie Północnym (Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina). Pozwoliło jej to zdobyć ogromne doświadczenie we współpracy z działami biznesowymi – marketingu i sprzedaży – oraz pracy w zarządzaniu wielonarodowymi zespołami, co jest kluczowe przy obejmowaniu europejskich odpowiedzialności.

Na obecnym stanowisku dyrektora ds. procesów kontrolingu na Europę będzie między innymi odpowiedzialna za rozwój koncepcji „kontrolera jako lokalnego partnera biznesu” dla wszystkich sektorów biznesowych Henkla: Laundry & Home Care (środki piorące i czystości), Beauty Care (kosmetyki) oraz Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu). Jej zadaniem będzie stały rozwój kompetencji kontrolerów finansowych oraz rozbudowa stosowanych przez nich narzędzi i rozwiązań, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy kontrolingiem a działami marketingu i sprzedaży w trosce o jak najwyższą jakość dostarczanych usług kontrolingowych. W nowej roli będzie koordynowała pracę ponad 100 osobowego zespołu europejskich kontrolerów.

- To będzie dla mnie nowe wyzwanie i szansa dalszego rozwoju, doświadczenia pełnego spektrum zagadnień finansowych w skali ogólnoeuropejskiej. W naszym szybko zmieniającym się świecie kontroling finansowy opiera się na otwartości na zmiany, gotowości ciągłego uczenia się i elastyczności. Jako kontrolerzy musimy przecież nadążać za technologią i rozwojem nowych cyfrowych narzędzi, nie zapominając, że jesteśmy od tego, by – rozumiejąc zmieniające się potrzeby – skutecznie wspierać działy biznesowe w procesach decyzyjnych. To właśnie będę chciała przekazać mojemu zespołowi – podkreśla Anna Król, dyrektor ds. procesów kontrolingu na Europę w Henklu.

Nowa dyrektor jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość, a także studiów podyplomowych na kierunku MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.