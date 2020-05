Anna Krawczyńska-Nowak nowym prezesem Larq

Anna Krawczyńska-Nowak w zarządzie Larq zasiada od stycznia 2019 r. (fot. mat. pras.)

Rada Nadzorcza spółki Larq 6 maja 2020 r. powierzyła Annie Krawczyńskiej-Nowak pełnienie funkcji prezesa na okres do końca piątej wspólnej kadencji. Krawczyńska-Nowak była członkiem zarządu Larq od 2 stycznia 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku (czwarta kadencja zarządu) oraz od 29 czerwca 2019 roku do 6 maja 2020 roku (piąta kadencja zarządu).