Andrus Durejko prezesem Eesti Energia

Andrus Durejko od 2018 roku pełnił funkcję prezesa Ericsson Eesti AS. Wcześniej pracował na różnych stanowiskach w firmie Ericsson, dostawcy rozwiązań i sprzętu do komunikacji mobilnej, w tym jako członek zarządu Ericsson Eesti AS w obszarze technologii oraz jako dyrektor regionalny Ericsson Ukraine Mobile Core Networks.

Ma tytuł magistra inżynierii elektrycznej uzyskany na Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Oprócz pracy w firmie Ericsson, Durejko jest członkiem rady nadzorczej Estonian Broadband Development Foundation (ELASA) oraz członkiem rady doradczej AI & Robotics Estonia (AIRE).

Estońska minister finansów Annely Akkermann z zadowoleniem przyjęła decyzję i zaznaczyła, że jako przedstawicielka walnego zgromadzenia Eesti Energia oczekuje, że nowy prezes będzie nadal inwestował we wzrost produkcji energii odnawialnej i dalej przekształcał firmę z producenta energii elektrycznej z łupków bitumicznych w organizację neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. – Jednym z głównych wyzwań będzie zmniejszanie śladu węglowego Eesti Energia i znalezienie równowagi w miksie energetycznym – powiedziała Annely Akkermann.

Kadencja Andrusa Durejko będzie trwała trzy lata. Obecny prezes, Hando Sutter, zakończy pełnienie funkcji prezesa Eesti Energia 31 marca, zgodnie z jego umową. W tym samym momencie funkcje członków zarządu przestaną pełnić także Andri Avila, Raine Pajo, Margus Vals i Agnes Roos.

Eesti Energia to estońska państwowa grupa energetyczna i jeden z największych producentów energii w krajach bałtyckich. Częścią grupy jest spółka Enefit działająca na polskim rynku od 2016 r.

