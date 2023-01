Andreas Mindt nowym szefem designu Volkswagena

Jozef Kaban studiował projektowanie produktu i wzornictwo przemysłowe na Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie, na Słowacji, a w 1997 roku uzyskał tytuł magistra sztuki w zakresie designu motoryzacyjnego w Royal College of Art w Londynie.

Od 2014 do 2021 roku był odpowiedzialny za zmianę stylistyki Audi – od modelu A1 po e-tron GT i od Q3 po Q8. Z kolei od 2021 roku, jako szef designu Bentleya, miał za zadanie zdefiniować nowy język designu Bentleya, zaprezentowany zeszłego lata wraz z Bentleyem Batur.

Andreas Mindt rozpoczął swoją karierę w grupie Volkswagen w 1996 roku po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Pforzheim. Do 2014 roku zajmował kilka stanowisk w marce Volkswagen, pracując między innymi nad projektem pierwszej generacji Tiguana oraz nad nadwoziem Golfa 7.

Jozef Kaban został powołany na stanowisko creative art directora marki Volkswagen (Fot. mat. pras.)

Kaban rozpoczął swoją karierę w Volkswagen Design jeszcze w 1993 roku i brał udział w projektowaniu między innymi Bugatti Veyron. W 2003 roku przeniósł się do Audi jako szef działu projektowania nadwozi. Kaban był szefem designu w marce Skoda od 2008 do 2017 roku. Po trzech latach pracy jako szef designu w dwóch markach pojazdów spoza grupy Volkswagen, w 2020 roku powrócił do Volkswagena i był odpowiedzialny za design tej marki.

